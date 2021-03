Premier de la poule I avec 4 victoires et 1 nul, pour 9 buts marqués et 1 encaissé, le Sénégal a fait honneur à son standing de vice champion d’Afrique. Les chiffres plaident en sa faveur. Pour ce match de cet après midi, Aliou Cissé le sélectionneur national, pourra compter sur Kalidou Koulibaly, suspendu contre le Congo pour cumul de carton jaune. Le technicien pourrait faire tourner son équipe face au dernier de la poule, ou remettre son 3-5-2, expérimenté contre le Congo. Un système qui avait fait jaser, tellement les joueurs ne s’y retrouvaient pas et à l’arrivée un nul terne et sans saveur.

