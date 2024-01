Football-CAN 2023/G.C-J2/Sénégal-Cameroun : Aliou Cissé se décrit comme « un entraîneur qui a faim qui conduit actuellement le Sénégal »

XALIMANEWS-Ce vendredi, ce sera le gros choc entre le Sénégal champion en titre et le Cameroun pour le compte de la 2e journée de la poule C. En conférence de presse d’avant match ce jeudi, Aliou Cissé, après avoir battu d’entrée la Gambie (3-0), a été interpellé sur ses 6 mois d’arriérés de salaires.

Aliou Cissé est un coach heureux avec la sélection sénégalaise. L’ancien joueur du PSG et capitaine de la génération des Lions de 2002, est crédité de 2 finales de CAN dont une victorieuse en 2022 sur le banc du Sénégal. En Côte d’Ivoire pour défendre sa couronne, la sélection championne d’Afrique en titre, victorieuse de la Gambie (3-O) pour son entrée en matière, s’apprête à faire face au Cameroun ce vendredi, pour le choc de la 2ème journée de la poule C. En conférence de presse, Aliou Cissé a été interpellé, a répondu aux rumeurs de la presse sénégalaise qui dévoilait qu’il était resté 6 mois sans toucher son salaire.«On a lu que vous étiez depuis 6 mois sans salaire, est-ce que le Sénégal a pu régler ce problème ou bien c’est un entraîneur qui a faim qui conduit actuellement l’équipe nationale dans cette CAN ?», a lancé le journaliste avant d’être coupé par l’attaché de presse de la CAF, « Merci de rester dans le match ». Tout sourire, Aliou Cissé a quand même répondu à la question. «C’est un entraîneur qui a faim qui conduit actuellement le Sénégal». A lâché le coach aux célébres dreadlocks.