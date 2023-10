Les champions d’Afrique seront édifiés ce jeudi sur leurs futurs adversaires de groupe pour la CAN 2023 qui va se dérouler à Abidjan en février 2024. Sadio Mané et compagnie, sont logés dans le pot 1 du fait de leur position de 2ème nation africaine dans le Ranking FIFA, en compagnie du Maroc (1 er ), de la Tunisie (3 e ), de l’Algérie (4 e ), de l’Egypte (5 e ) et du pays organisateur, la Côte d’Ivoire. Cependant dans le pot 2 se trouvent d’anciens champions d’Afrique tels que le Cameroun, le Nigéria, le Ghana, la RD Congo ainsi que d’anciens finalistes le Mali et le Burkina Faso. De ce fait, les coéquipiers de Capitaine Kalidou Koulibaly peuvent bien tirer de gros morceaux. Par exemple , les champions d’Afrique en titre peuvent se retrouver avec un tirage dantesque, en compagnie du Nigéria ou Cameroun (pot 2), de la Zambie ou Afrique du Sud (,pot 3) et de la Gambie ou Guinée Bissau (pot 4).

