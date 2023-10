La 34ème édition de la CAN se déroulera en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024 dans 5 villes du pays,. Et à trois mois du début de la compétition, la Confédération Africaine de Football a d’ailleurs organisé une cérémonie à Abidjan pour le tirage au sort de la phase de groupes. Les cadors de la compétition sont désormais fixés. Le Sénégal,champion en titre, connait désormais ses adversaires. Sadio Mané et ses coéquipiers logent dans la poule C, en compagnie du Cameroun son adversaire en amical le 16 octobre à Lens, en plus de ses 2 voisins, la Guinée et la Gambie. De gros chocs en perspectives, attendent les protégés d’Aliou Cissé.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy