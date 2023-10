Interpellé par Igor Strauss présentateur de l’émission Appels sur l’actualité par rapport aux équipes qui composent le fameux groupe C, Hugo Moissonier a lâché, » Le Petit Poucet c’est peut être la Guinée, qui est systématiquement éliminé malgré des talents comme Serou Guirassy qui est actuellement en feu du coté de l’Allemagne », a réagi le journaliste français. Groupe C est-il le groupe de la mort ? Pour Moissonier, « c’est difficile de dire que c’est le groupe le plus relevé », a t-il déclaré, car pour lui la poule A aussi est autant dense, « Côté d’Ivoire, Nigéria, Guinée Équatoriale et Guinée Bissau, c’est pas mal aussi. »

