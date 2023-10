Les fans de football africain s’impatientent déjà pour le choc du 19 janvier 2024 à Yamoussoukro, opposant le Sénégal champion d’Afrique en titre au Cameroun pour le compte de la 2eme journée de la poule C. Pour Francis Ngannou, champion camerounais d’arts martiaux mixtes, le Cameroun va s’offrir le Sénégal. Pour celui qui arrivé en décembre 2015 à l’Ultimate Fighting Championship, « Même les mains de Sadio Mané ont tremblé quand il a vu qu’il avait à faire au continent. Il sait qu’il va croiser garçon en Côte d’Ivoire et qu’il y a Lion avec L majuscule et il y a le reste des lions », a réagi Francis Ngannou dans les colonnes d‘Actucameroun, après le tirage sort de la CAN jeudi dernier à Abidjan.

