XALIMANEWS-Après avoir publié sa liste des 27 Lions de la Teranga qui vont défendre le titre acquis au Cameroun il y’a 2 ans, Aliou Cissé était face aux journalistes.

Face aux journalistes, Aliou Cissé a évoqué l’importance de Sadio Mané, exilé du côté de la Saudi Pro League, non sans avouer que le groupe possède d’autres joueurs capables de tirer l’équipe. « C’est vrai que Sadio Mané est un élément très très important notre équipe équipe. » A lâché Cissé, avant d’ajouter, « On a eu à gagner des matchs dans Sadio, et on a eu à faire de bons matchs avec Sadio. Notre équipe aujourd’hui est constitué de beaucoup de leaders. » Le meilleur coach d’Afrique en 2022 de décliner ses ambitions, » On a pas peur. On va dans cette CAN avec beaucoup, beaucoup, beaucoup, d’ambition. » Pour Aliou Cissé, « Cette équipe du Sénégal mérite plus de considération, par rapport à ce que nous avons fait ». Éviter de mettre une pression inutile à l’entraîneur et aux joueurs. » Le boss du banc des champions d’Afrique a aussi justifié é les présences des cadres blessés et inclus dans la liste. » Si Nampalys et Gana sont dans cette liste, c’est que nous sommes sûrs et certain de pouvoir les récupérer avant de quitter le Senegal. Nampalys ne sera pas loin de récupérer pour le premier match. Gana c’est pareil. Boulaye a été suivi par nos médecins. Je n’aurai pas Boulaye lundi ou mardi mais je suis sûr et certain qu’avant notre premier match contre la Gambie, il sera opérationnel. Quand un garçon comme Youssouf Sabaly me dit : ” Coach je suis prêt. ”. Je n’ai pas de doute là dessus. Parce qu’il ne m’a jamais menti. »