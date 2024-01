« Le « vieux » Mboma, comme Milla en 1990, fut le meilleur buteur de l’équipe à ce tournois. Et le sélectionneur dansait au bord du terrain à chaque but de PAT Magic. Choupo n’est pas Mboma mais il a été une figure régulière de l’équipe pendant plus d’une décennie. On aurait pu lui réserver une bien meilleure sortie. Il y a tout de même 27 places… Dès que vous avez lu, notez très rapidement que je soutiens la politique de rajeunissement au sein des Lions. S’il y en a effectivement une », conclut Venant Mboua.

