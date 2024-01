XALIMANEWS-Comme de coutume à chaque CAN, les championnats européens vont se vider de leurs joueurs africains. La Ligue 1 française n’est pas en reste, elle qui reste la première employeuse de talents africains.

Lors de la grande messe du football africain, les présidents des clubs des 5 grands championnats crient leur ras le bol, du fait des départs de leurs joueurs africains vers leurs sélections respectives. Et cette année, ne vas pas déroger à la règle avec la CAN 2023 qui va se jouer en Côte d’Ivoire (13 janvier-11 février 2024). Mais, c’est la Ligue 1 française, le championnat qui emploie le plus de joueurs africains, qui va être le plus impacté avec 47 joueurs qui participeront à la CAN ivoirienne.

L’Olympique de Marseille sera le club le plus représenté puisque 8 de ses joueurs devraient s’absenter en début d’année, dont les Sénégalais Ismaila Sarr, Pape Gueye et Ilman Ndiaye, les Marocains Harit et Ounahi, le Congolais Mbemba, les Camerounais Mughe et Ngapandouetnbu. Mais la formation phocéenne se consolera de la présence de Pierre-Emerick Aubameyang dont la sélection le Gabon ne soit pas parvenue à se qualifier. Derrière le club de la Canebière, se positionnent Lorient et Reims avec quatre joueurs, chacun. Un sérieux handicap pour les Rémois qui verront aussi leurs joueurs japonais (Ito et Nakamura) s’envoler pour la Coupe d’Asie. A Nice, Jérémie Boga (Côte d’Ivoire) ainsi que et les Algériens Atal (suspendu) et Boudaoui manqueront à l’appel mais Terem Moffi n’a pas été sélectionné avec le Nigeria. De son côté, le PSG s’en sort bien. Seul Achraf Hakimi disputera la CAN avec le Maroc alors que Lee Kang-In jouera lui la Coupe d’Asie avec la Corée du Sud.

Voici les joueurs de la Ligue 1 qui partent pour la CAN :

Paris Saint-Germain (1)

Achraf Hakimi (Maroc)

Olympique de Marseille (8)

Amine Harit (Maroc), Azzedine Ounahi (Maroc), Chancel Mbemba (République démocratique du Congo), François Mughe (Cameroun), Simon Ngapandouetnbu (Cameroun), Pape Gueye (Sénégal), Iliman Ndiaye (Sénégal), Ismaila Sarr (Sénégal)

RC Lens (2)

Morgan Guilavogui (Guinée), Nampalys Mendy (Sénégal)

Stade Rennais (2)

Christopher Wooh (Cameroun), Amine Gouiri (Stade Rennais)

Olympique Lyonnais (1)

Mama Baldé (Guinée-Bissau)

Stade de Reims (4)

Yunis Abdelhamid (Maroc), Amir Richardson (Maroc), Ibrahima Diakité (Guinée), Oumar Diakité (Côte d’Ivoire)

Racing Club de Strasbourg (1)

Saidou Sow (Guinée)

Le Havre AC (2)

Mohamed Bayo (Guinée), Aboudoulaye Touré (Guinée)

Montpellier HSC (3)

Enzo Tchato (Cameroun), Issiaga Sylla (Guinée), Dimitry Bertaud (République démocratique du Congo)

FC Nantes (3)

Charles Castelletto (Cameroun), Samuel Moutoussamy (République démocratique du Congo), Simon Moses (Nigéria)

FC Metz (3)

Fali Candé (Guinée-Bissau), Lamine Camara (Sénégal), Kévin Guitoun (Algérie)

Toulouse FC (3)

Franck Magri (Cameroun), Mamady Bangré (Burkina Faso), Logan Costa (Cap Vert)

FC Lorient (4)

Gédéon Kalulu (République démocratique du Congo), Montassar Talbi (Tunisie), Darlin Yongwa (Cameroun), Formose Mendy (Sénégal)

Clermont Foot 63 (2)

Jérémie Bela (Angola), Mory Diaw (Sénégal)

AS Monaco (3)

Wilfred Singo (Côte d’Ivoire), Krépin Diatta (Sénégal), Ismail Jakobs (Sénégal)

OGC Nice (3)

Jérémie Boga (Côte d’Ivoire), Youcef Atal (Algérie), Hicham Boudaoui (Algérie)

Lille OSC (2)

Adam Ounas (Algérie), Nabil Bentaleb (Algérie)

Stade Brestois