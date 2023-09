« L’objectif est clair, on veut le trophée. Je ne veux pas finir ma carrière sans avoir quelque chose avec mon pays, c’est très important. » A d’abord lâché l’ancien joueur de Liverpool dans ses propos relayés par le site Foot224. Naby Keita de prendre exemples sur Mané la star sénégalaise, son ex-equipier chez les Reds. « Souvent, je parle avec Mané, je suis très content pour lui pour ce qu’il a fait pour son pays, et je me dis, pourquoi pas moi ? Je suis sûr que c’est le rêve de tous les joueurs guinéens d’avoir quelque chose notre pays et de rendre fiers nos compatriotes », a indiqué l’ancien joueur de Liverpool. »

