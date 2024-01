Parmi les clubs touchés, l’OM sera celui qui perdra le plus de joueurs (7), suivi de près par Lorient, Monaco et Montpellier qui devront se passer de 5 membres de leurs effectifs respectifs. Par contre, Brest, le PSG, Rennes et Strasbourg seront les mieux lotis lors de cette CAN 2024 puisqu’ils ne perdront qu’un joueur lors de la compétition.

