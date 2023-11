XALIMANEWS-A cause de la crise qui mine l’instance dirigeante locale du football, le pays bien que qualifié à la CAN n’est pas à l’abri d’une sanction de la FIFA pouvant l’empêcher de prendre part à la plus prestigieuse compétition sportive du continent. Mais pour le ministre de la Jeunesse et des Sports guinéen, c’est un faux débat.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy