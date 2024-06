Football-CAN 2025 au Maroc : la CAF reprogramme la compétition, du 21 décembre au 18 janvier 2026

XALIMANEWS-La prochaine édition de cette compétition continentale se déroulera au Maroc dans deux ans. Initialement prévue pour l’été 2025, la CAN 2025 a été reprogrammée et aura lieu entre décembre 2025 et janvier 2026.

Initialement, la Confédération Africaine de Football (CAF) avait nié les déclarations faites par son secrétaire général concernant un changement de dates. Cependant, elle a finalement confirmé le report de la compétition. Ce vendredi, les nouvelles dates de la compétition ont été officiellement annoncées : le match d’ouverture est prévu pour le 21 décembre 2025, et la finale se jouera le 18 janvier 2026. Le texte se termine en laissant en suspens la question de savoir quelles équipes seront les favorites et lesquelles remporteront le titre à la prochaine édition de la CAN.

