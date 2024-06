Football-CAN 2025 au Maroc : la compétition se déroule finalement en janvier 2026

XALIMANEWS-Initialement prévue en juin-juillet 2025, la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Maroc pourrait être décalée de six mois. La raison principale est la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, qui occupe déjà le créneau de l’été 2025 étant déjà réservé.

Bien que l’idée de tenir la compétition de mi-juillet à mi-août ait été envisagée, elle a été jugée déraisonnable pour la santé des joueurs selon Footmercato.

Veron Mosengo-Omba, secrétaire général de la Confédération Africaine de Football (CAF), a expliqué que jouer la CAN après la Coupe du monde des clubs ne serait pas dans l’intérêt des joueurs. Ceux-ci, après une longue saison, devraient voyager en Amérique pour la Coupe du monde des clubs avant de participer immédiatement à la CAN. Cela poserait des problèmes, car quatre équipes africaines (Al-Ahly, le Wydad Casablanca, l’Espérance Tunis et les Mamelodi Sundowns) participent à la Coupe du monde des clubs. De plus, de nombreux joueurs africains évoluent en Europe et en Asie. Par conséquent, une telle organisation représenterait une surcharge pour ces joueurs, qui devraient ensuite disputer une autre compétition internationale.