Football-CAN 2025 : vers un report de la competition en décembre

XALIMANEWS-Initialement, le Maroc avait prévu de tenir la compétition durant l’été. Le pays était prêt pour l’événement, mais la situation a évolué.

En effet, l’organisation de la Coupe du monde des clubs aux États-Unis, prévue du 15 juin au 13 juillet 2025, a posé un problème de calendrier. À la suite de cela, un report de la CAN a été annoncé par Veron Mosengo-Omba, le secrétaire général de la Confédération Africaine de Football (CAF). Toutefois, peu après, la CAF a démenti cette possibilité de report, laissant ainsi la situation incertaine quant aux dates exactes de la compétition.

Cependant, la tendance semble être au report de l’événement. D’après Footmercato, la CAF envisage d’organiser la CAN 2025 entre la mi-décembre 2025 et la mi-janvier 2026. Cela permettrait au tournoi de se dérouler entre deux périodes de la Ligue des Champions, sans interférer avec le nouveau format de la compétition européenne. Une décision devrait être prise dans les prochaines semaines, ce qui cause de nombreux casse-têtes aux dirigeants de la CAF.