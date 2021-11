«Nous considérerons toujours qu’il s’agit d’une mesure à court terme (…) Si cela nous prend un an, deux ans et que nous sommes exclus du football international, je pense que c’est très bien et que tout le monde l’accepte.» A déclaré le président de la Commission des Sports et des Loisirs du Zimbabwé Gerald Mlotshwa, qui ne semble pas pertubé par l’éventualité d’une suspension de son pays, à la CAN de janvier.

