Ndeye Awa Diakhaté, nouvelle sociétaire de l’Olympique de Marseille, est entrée dans l’histoire du football sénégalais. L’attaquante des Lionnes est devenue la première scoreuse de l’histoire de la sélection des Lionnes en Coupe d’Afrique des Nations. Opposées aux Ougandaises pour le deuxième match du groupe A après la victoire du Maroc la veille contre le Burkina Faso (1-0), les protégées de Mame Moussa Cissé n’ont pas raté leur début dans cette CAN Dames 2023. Malgré une vaillante oppotion adverse, dominatrices, les Lionnes vont obtenir un penalty par Hapsatou Malado Diallo (37e). Chargée d’exécuter la sentence, Ndeye Awa Diakhaté Neymar permet à ses partenaires de mener la marque (1-0, 39e), pour le premier but de l’histoire du Sénégal en Coupe d’Afrique des Nations. Le Sénégal va à la pause avec cette avance d’un but. Expéditives, les Sénégalaises vont doubler la mise, cinq minutes après la reprise par Guenar Ndiaye, servie par Malado Diallo (2-0, 50e). Un but qui a été refusé par l’arbitre pour hors jeu, avant d’être validé. Le Sénégal va contrôler la partie pour finalement s’imposer sur ce score de deux buts à zéro. Du coup, les Lionnes prennent la tête du groupe A, devant d’autres Lionnes, celles de l’Atlas marocain, victorieuses du Burkina Faso ce samedi (1-0).

