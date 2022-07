Pour ce choc du groupe, Pape Moussa Cissé parle de l’enjeu et donne le costume de favori à l’adversaire pour plusieurs raisons. « Ce sera un match qui va déterminer l’équipe qui sera classée 1ère ou 2ème de la poule, donc ce sera une bataille farouche. Dans ce contexte, le Maroc est favori vu sa préparation, les moyens débloqués et le temps de sa préparation. En plus, les Marocaines sont plus expérimentées car 14 des 26 joueuses convoquées ont plus de 28 ans. » A avoué le coach des Lionnes. De son côté, Méta Ndiaye de l’arrière garde du Sénégal livre ses sentiments avant ce choc. « Ce que nous avons tiré de l’équipe du Maroc, est que tous leurs buts son marqués sur balles arrêtées. Et pour ce match de ce vendredi, nous sommes prêtes sur tous les plans. L’enjeu du match c’est la première place et nous voulons la garder, ce qui va nous faciliter la tâche car ça nous évitera de nous déplacer et va nous permettre de rester à Rabat. Nous sommes conscientes de cette situation. » A déclaré la Lionne.

Les 2 sélections comptent chacune 2 victoires, le Sénégal victorieux de l’Ouganda (2-0) et du Burkina Faso (1-0), occupe la 1ère place du groupe A en comptant 6 points pour 3 buts marqués et 0 encaissé. Le Maroc compte le même nombre de points après avoir inscrit 4 buts et encaissé 1. De ce fait, en cas de match nul entre les 2 formations ce soir, les Lionnes du Sénégal garderont la première place et resteront sur Rabat.

