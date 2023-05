XALIMANEWS-La compétition continentale organisée par l’Algérie, est au stade des quarts qui se jouent ce mercredi 10 mai 2023. Dans une compétition qui a vu éclore beaucoup de talents africains dans le passé, Amara Diouf, la jeune pépite senegalaise (14 ans), régale et se se fait plaisir en terre algérienne.

Des noms assez prestigieux, comme Victor Osimhen, Kelechi Iheanacho, Patson Daka ou encore Bertrand Traoré sont passés avec brio par cette compétition. Et pour l’edition 2023 algérienne de la CAN U17, un jeune prodige est entrain de faire étalage de tout son talent. Il s’agit du jeune Amara Diouf qui illumine la compétition de son talent avec une technique avérée, une puissance et une explosivité, extraordinaires.

Co meilleur buteur de la CAN U17 ( 3 buts) en plus d’être crédité d’une passe décisive, le joueur de l’Académie Génération Foot semble satisfait de son parcours pour sa première compétition continentale : talent. « Je suis très content de mon niveau depuis le début de la compétition. Et je remercie mes coéquipiers qui m’aident beaucoup pour ça. On veut tous atteindre le même objectif et je me donne pour ça », avait confié Amara Diouf après son doublé contre l’Algérie en poules (3-0).

ADVERTISEMENT

La précocité du talent du jeune sénégalais Amara Diouf s’était fait remarquée en 2017 lors de la Danone Cup. Alors âgé de 9 ans, il avait inscrit 9 buts dans la compétition et avait donc tapé dans l’oeil de Génération Foot qui avait alors décidé de lui faire intégrer l’académie. Plus récemment, le natif de Dakar s’est illustré lors du tournoi international Mohammed VI des U19 au Maroc. Surclassé de deux catégories, il a brillé pendant le tournoi. Très remuant face au Real Madrid en quart de finale, il a fini par inscrire le but victorieux en finale de la compétition face au FUS de Rabat. « Pour le qualifier, je dirais le bulldozer ou l’insatiable car il écrase tout sur son passage et il n’est jamais satisfait du nombre de buts marqués. Il veut toujours plus », expliquait dernièrement son formateur Assane Diop au micro de Sport News Africa. Cet après-midi, face aux jeunes Bafana-Bafana, le talent d’Amara Diouf sera determinant pour pousser ses jeunes partenaires vers la victoire, qualificative pour le dernier carré et le Mondial U17.