Le Mali se taile la part du Lion, avec Bourama Koné, élu meilleur gardien avec trois clean sheets, Ange Martial Tia et Mamadou Doumbia. La sélection des Aigles est talonnée par le Sénégal, le Maroc et le Burkina Faso, qui comptent chacun 2 joueurs. Les Lions sont representés par Amara Diouf élu meilleur joueurs du du tournoi jusqu’à present et nouveau tecordman de buts dans l’histoire de la CAN aimsi que Fallou Diouf. Le Maroc compte le meme nombre de joueurs que le Sénégal, avec Abdelhamid Ait Boudlal et Adam Chakir et le Burkina et reprsenté par Lassina Traoré et Souleymane Alio.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy