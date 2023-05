Vainqueur de ces 3 matchs de groupe, devant la Republique Populaire du Congo (1’0), le pays hôte l’Algérie (3-0) et la Somalie (3-0), le Sénégal a étrillé l’Afrique du Sud en quarts (5-0), pour gagner son double ticket (demi-finale et Coupe du Monde U17 2023). Grâce à leurs performances remarquables, les protégés de Serigne Saliou Dia, détiennent les palmes de la meilleure attaque (1er, 12 buts) et de la meilleure défense a égalité avec le Mali qui joue le Congo cet après-midi ( 0 but encaissé). Ces statistiques impressionnantes font de la sélection sénégalaise, l’un des sérieux prétendants au sacre final. Pourvu que les Dieux du football accompagnent la bande à Amara Diouf jusqu’au terme de la compétition.

