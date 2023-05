Amara Diouf et ses partenaires sont désormais édifiés sur leurs adversaires pour le second tour de la CAN U17 algerienne. Les jeunes Sud-Africains battus ce samedi par les Nigérians (3-2) et troisièmes du groupe B, se dresseront devant les protégés de Serigne Saliou Dia, ce mercredi.

