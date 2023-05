Dominateurs devant les Fennecs U17, les jeunes ont gagné leur seconde sortie avec un score assez conséquent (3-0). Amara Diouf, double buteur (45e+4 et 60e) et passeur sur le 3e but de Mamadou Savané (84e), a de nouveau été désigné MVP du match. Les Lionceaux enchainent leur second succès après celle obtenue lors de la 1ère journée devant le Congo et se qualifient pour les quarts, en position de leaders du groupe. Le Sénégal joue qon troisième match contre la Somalie.

