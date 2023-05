XALUMANEWS-Ce mercredi à partir de 16 heures, les Lionceaux vont faire face aux jeunes Bafana-Bafana pour l’attribution d’un des quatre tickets pour le dernier carré de la CAN U17, qualificatif pour le Mondial U17.

Après avoir reussi un premier tour plein de maitrise, ponctué de 3 succès, Congo (1-0), Algérie (3-0) et Somalie (3-0), sous la houlette d’Amara Diouf co-meilleur buteur de la competition (3 buts) et l’un des meilleurs joueurs de la compétition, la sélection sénégalaise ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

La formation sénégalaise est créditée de 7 buts marqués et zéro encaissé. Cet après-midi, les Lionceaux, considérés par beaucoup d’observateurs comme l’un des sérieux prétendants au sacre final, doivent faire le job et décrocher doublement, les qualifications pour le dernier carré et le Mondial. Pour réussir son pari, le Sénégal misera sur son attaque de feu et sa solidité défensive.

Ce sera un choc entre le Premier du groupe A et le meilleur Troisième issu du groupe B. Les Lionceaux partent certes favoris, mais les Bafana-Bafana, sont de valeureux adversaires du fait de leur passé dans la compétition (Finalistes en 2015 et 4e en 2005), là où la bande à Amara Diouf dispute son premier quart de finale de CAN U17.

L’adversaire est conscient de la tache qui l’attend, mais semble neanmoins prêt pour le défi : « Nous savons que notre match contre le Sénégal sera difficile, parce que l’adversaire a une bonne équipe et joue dans un esprit de combat et de haute compétence. Ce qui est important maintenant, nous devons mettre la phase de groupes derrière nous et essayer de continuer notre course dans la compétition. Et si nous ne sommes pas prêts pour le match face au Sénégal, nous ne serons pas prêts pour quelque chose, nous savons que le Sénégal est une équipe forte, ce sera un match fort. » A déclaré l’entraineur Sud-Africain.

De son coté, son homologue sénégalais, Serigne Saliou Dia, aimerait voir spn équipe se montrer assez clinique devant les buts pour poursuivre son rêve grand de remporter le trophée continental : « C’est ce genre de match qu’il va falloir faire la différence très tôt pour ne pas avoir de doute Devant les buts, l’équipe doit être plus efficace devant les buts. Et je pense que si on arrive à faire cela, on va pouvoir rester sur cette lancée. On aura besoin de ça surtout. Je pense qu’on est en train d’insister sur cet aspect. On doit essayer de marquer très tôt et de se mettre en confiance. Je pense qu’on est une équipe capable de garder le ballon et de faire douter l’adversaire. Maintenant si on arrive à marquer dès le début ça pourra nous donner des solutions et un meilleur visage« . Vider les tripes sera nécessaire pour les jeunes sénégalais, dans l’optique d’une qualification pour la messe mondiale du football de leur catégorie