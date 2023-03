XALIMANEWS-Ce lundi se joueront les 2 demi-filanes de la 23e édition de la caN 20 qui se déroule en Egypte. Le Sénégal jouera la Tunisie en première jeure, tandis que la Gambie fera face au Nigeria. Lionceaux et Scorpions sont les 2 meilleurs formations, compabilisant 9 buts pour 0 encaissé, chacune.

Et si le Sénégal et la Gambie nous offrait une affiche régionale en finale de CAN juniore 2023, opposés qu’ils sont, à la Tunisie et au Nigéria.

Pour la première demi-finale prévue à 14 heures, les Lionceaux vont jouer la Tunisie. Les protégés de Malick Daf font jusque là un parcours irréprochable, remportant 4 succès de rang, en poule face au Nigéria (1-0), Mozambique (3-0), Egypte (4-0), avant de sortir le Bénin sur la plus petite des marques en quarts (1-0.) Du coup, le Sénégal se qualifie pour le dernier carré ave 9 buts marqués pour 0 encaissé, comme la Gambie. L’adversaire la Tunisie a du attendre la dernière journée pour se qualifier. Après une defaite initiale devant la Gambie (0-1), les jeunes Aigles de Carthage on fait match nul contre le Congo (0-0) avant surprendre la Zambie (2-1) et se qualifiaent en quarts où ils ont disposé des Congolais aux tirs au but 5-4) après un nul prolifique (3-3). La Tunisie a marqué 5 buts et encaissée autant. Les partenaires de Pape Demba Diop, seul meilleur buteur du tournoi après l’elimination du Congolais Deo Bassinga qui en comptait autant (4 buts) partent favoris et ont beaucoup plus d’arguments à faire valoir,. Cependant, il faut le prouver cet après-midi. S’ils restent sur leur lancée, Samba Diallo, Lamine Camara et Cie, peuvent passer l’obstacle tunisien.En seconde heure, à 17 heures, le voisin régional la Gambie sera opposée au Nigeria, le recordman des titres (7). Les Scorpions qui ont remporté la CAN cadette court derrière la CAN U20. Face aux rois de l’épreuve, auréolés de 7 sacres, les jeunes Scorpions ont de solides arguments, 4 victoires devant la Tunisie (1-0) la Zambie (2-0), le Benin (1-0) et le Sud Soudan pulvérisé en quarts (5-0). 9 buts marqués et 0 encaissé comme son voisin le Sénégal, la Gambie se positionne comme un prétendant au sacre. Pour les Aiglets Nigérians, qui ont subi un revers Senegal (1-0) et engrangé 3 victoires, Egypte (1-0), (Mozambique (2-0) et Ouganda en quarts (1-0), il faudrait qu’ils soient trop forts pour se dépêtrer du piège gambien. Les partenaires d’Adama Bojang ont l’occasion de disputer une autre finale continentale, après celle remportée chez les Cadets. Et si Sénégalais et Gambiens nous offraient une affiche régionale pour cette CAN egyptienne ?

ADVERTISEMENT

Programme Demi-Finales CAN U20

14h 00 Sénégal/Tunisie

17h 00 Nigéria/Gambie