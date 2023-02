Les protégés du duo Malick Daff-Malick Diop, ont bien réussi leur début dans la CAN U20 2023. Les coéquipiers de Mamadou Lamine Camara ont disposé des Flying Eagles du Nigéria, sur un but de Souleymane Faye (40e, 1-0). Le but est intervenu à la suite d’un rush de Samba Diallo qui décale un partenaire dont la frappe est repoussée par le gardien adverse. Le buteur sénégalais, à l’affût, n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets. En seconde période, les Nigérians ont chercher à revenir au score, mais les Lionceaux ont tenu bon, non sans avoir loupé l’occasion d’aggraver la marque par Lamine Camara et Samba Diallo. Du coup, avec ce premier succès, le Sénégal prend la tête du groupe A. Dans l’autre match, l’Égypte le pays organisateur et le Mozambique, se sont quittés sur un nul (1-1). Durant ce match, le capitaine senegalais, Samba Diallo, a été désigné MVP.

