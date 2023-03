Ils l’ont fait, les hommes de Malick Daf ont remporté leur premier sacre en CAN U20 2023. Les jeunes sénégalais, dominateurs dès l’entame ont marqué tôt par Souleymane Faye sur un centre d’Amadou (7e, 1-0). Ce dernier marque de doubler la mise sur un tir de Lamine Camara relâché par Damphan le portier adverse (29e). le Sénégal mène à la pause avec ce score étriqué. Dès la reprise, Basse slalome dans la défense adverse et trouve Pape Demba Diop contré dans la surface. Les Lionceaux campent le jeu dans le camp des Gambiens et parviennent à faire le break par Mamadou Laminr Camara (56e, 2-0). Les Scorpions sont secoués. Cependant, après 2 changements opérés par son coach, la Gambie parvient obtenir sa seule situation dangereuse, sur la remise de Drameh Bojang est trop court. Les Lionceaux manquent de tripler le score par Samba Diallo (77e). Gueye le nouvel entrant coté sénégalais, trouve le montant (90+1), ce qui aurait télé le but du 3-0. Le Sénégal parvient à maintenir ce score et remporte un premier sacre historique.

