XALIMANEWS-La finale de la 23e édition de la CAN U20 2023 va opposer 2 pays voisins de la Zone 2, le Sénégal et la Gambie. Deux sélections qui ont été les 2 meilleures de la compétition après avoir remporté jusque là toutes leurs rencontres et ne concédant aucun but.

La finale de cette édition 2023 de CAN juniore va désigner un nouveau vainqueur. Ce sera entre les Lionceaux qui ont marqué 12 buts (meilleure attaque du tournoi) pour 0 but encaissé et les jeunes Scorpions qui ont inscrit 10 buts (2e attaque) pour 0 but encaissé.

Les présences de ces 2 nations en finale est logique. Le Sénégal après avoir perdu des finales en 2015, 2017 et 2019, veut enfin remporter le graal continental chez les U20 et reussir un quadruplé historique ( CAN Seniore, CHAN, Beach Soccer et CAN U20). Pour reussir leur pari, les protégés de Malick Daf et Malick Diop, compteront sur un bon collectif, guidé par la triplette, Samba Diallo le précieux capitaine, Mamadou Lamine Camara l’épatant milieu de terrain-double buteur en demi finale contre la Tunisie (3-0) et Pape Demba Diop, le meilleur goleador de la compétition (5 buts), buteur en demi-finale. Cependant, les jeunes sénégalais vont faire face à leurs adversaires les plus coriaces dans cette CAN U20 2023. La Gambie sacrée en CAN U17 veut aussi remporter son premier trophée chez les U20. Elle reste solide défensivement et efficace en attaque, avec Adama Bojang, le 2e meilleur buteur de la compétition (4 buts). Néanmoins, si les Lionceaux restent sur leur lancée de leurs dernières sorties, ils peuvent réussir leur objectif et permettre au Sénégal, d’être enfin sacré en CAN U20.

Pour le match de la 3ème place, le Nigéria a étrillé la Tunisie (4-0) pour s’adjuger la médaille de bronze

Programme Finale CAN U20

Samedi 11 mars 2023

Stade International du Caire

17h Sénégal/Gambie