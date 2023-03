XALIMANEWS-Ce samedi 11 mars au Cairo Stadium en Egypte, la sélection du Sénégal remportait la 23ème édition de la CAN U20 pour son premier sacre historique dans la catégorie, avec Malick DAF sur le banc. Ce dernier, auparavant sélectionneur des U17 qu’il amena en quart de finale du Mondial U17 en 2019, n’est pas venu sur le banc par hasard, DAF est bien connu des férus du football local.

Malick DAF, Malaf pour les intimes, est issu d’une famille de footballeur. Son père Habib fut un joueur de l’US Gorée et son cousin Omar Daf est un acien international sénégalais qui fut de la glorieuse époque du Mondial 2002. Le garçon est né à la Médina un certain 25 Aout 1968. Celui qui a passé sa jeunesse entre la Medina et Gueule Tapée est réputé un grand guerrier, très courageux et qui n’avait peur de rien. « Malaf, s’il n’était pas devenu footballeur, il aurait pu devenir un très grand lutteur tellement il excellait dans la lutte. Il était un guerrier dans l’âme, très courageux et qui ne se laissait pas intimider« , apporte son coach en cadets de Kussum, l’artiste Pape Demba Ndiaye LAM. Après son passage chez les Cadets de Kussum (1985) d’un certain Mansour Ayanda devenu son coéquipier en Equipe nationale A, Malik DAF va déménager à la Gueule Tapée. Dans ce quartier de la Zone 2, il va jouer avec le mythique Mbotty Pom en Seniors en Navétanes, avec ses amis, Mbaye Sylvain et Malick Ba avec qui il joue dans l’équipe juniore de l’US Gorée. Après son passage chez les U20 du club insulaire, DAF integra l’equipe A (1986-1989). Après son club de coeur, l’excellent milieu de terrain migre vers le Port Autonomne avant de filer en Belgique dans le club de KSK Hasselt (1989-1992). Après son periple belge, le cousin d’Omar DAF va rejoindre le Golfe et le championnat d’Arabie Saoudite. A la fin de son bail avec le club saoudien, le sélectionneur U20 champion d’Afrique va retouver le championnat local et le Port Automne, club avec lequel il va terminer sa carrière avant d’y commencer sa riche carrière d’entraineur. Cependant, Malick DAF a été internation A avec la génération des Aly Male, Mansour Ayanda, Mamadou Mareme Diallo, Feu Ousmane Sy, etc…

Malick Daf en sélection à droite, en compagnie de Mansour Ayanda à droite (blanc), Feu Ousmane Sy (milieu) et Aly Mâle en bas (en blanc). C’etait dans les années 90

Comme entraineur, il remporta 2 titres de champion, avec le Port Automne (2005) et le Jaraaf à qui il offre son dernier titre (2017-2018), non sans avoir fait des piges à Ouakam et Diambars. En Équipe nationale chez les categories de jeunes, DAF fut nommé selectionneur des U17 le 13 septempbre 2016 et avec ses derniers il atteignit les quarts de finale du Mondial 2019 de la catégorie battu par l’Espagne (2-1) avec Souleymane Faye MVP de la finale CAN U20 2023, comme buteur lors de ce quart. Logés dans la poule D de la compétition, les Lionceaux avaient terminé 2ème derrière le Japon après avoir battus les Etats Unis (4-1) et les Pays-Bas (3-1) avant de perdre la bataille de la première place du groupe face à la sélection nippone (1-0). Intronisé sur le banc des U20 le 20 avril 2021, le natif de la Medina va réaliser l’exploit majuscule d’offrir au Sénégal son premier sacre en CAN U20 et permettre du coup au Sénégal de réaliser un quadruplé historique en l’espace d’un an (CAN-Beach Soccer-CHAN- CAN U2O). Un entraineur rigoureux, exigeant, respecté et admiré par ses pairs. « Je suis très content de parler de Malick, après tout c’est le coéquipier en sélection nationale, un ami de très longue date. On a beaucoup d’affinités et on se parle beaucoup en se donnant beaucoup de conseils », témoigne son ex-partenaire en sélection Aly Male, l’ex entraineur des U20 demi-finalistes du Mondial 2019. Ce dernier d’ajouter que l’ascension de DAF dans le coaching n’est pas du au hasard : « Donc, ça ne me suprend pas que Malick soit à ce niveau là, il le mérite. Vraiment je suis très content pour lui, nous sommes vraiment tous contents pour lui car nous supportons notre pays. Partout où il est passé, il a fait des résultats. Des fois, il peut y avoir des malentendus comme à Ouakam, club avec lequel il n’a pas su continuer à cause des difficultés. Néanmoins, c’est un très grand entraineur, qui a fait ses preuves. C’est un gars humble, très courageux. Il est outillé comme technicien et est amoureux de son pays. Nous avons joué en sélection et voyagé un peu partout. Malick est un gars certes souriant, mais très exigeant dans son travail ce qui est une bonne chose. En tout cas, je suis très content pour lui. » A ajouté Aly Male. Un état d’esprtit qu’il a inculqués à ses joueurs, qui ont fait de la culture de la gagne une valeur. Avec Malick, la selection U20 est entre de bonnes mains, espérons que lui et ses protégés vont encore nous enchanter lors du Mondial de la catégorie, pour que leurs noms resterons à jamais gravés dans la mémoire collective des sénégalais et resterons dans les lettres d’or du football sénégalais.

ADVERTISEMENT