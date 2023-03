XALIMANEWS-Champion d’Afrique chez les U20 pour la première fois ce mois de mars au Caire (Egypte), le Sénégal a survolé la compétition en remportant le titre contre toute attente. Une performance XL qui fait du groupe de Malick Daf, le meilleur vainqueur depuis la création de l’épreuve en 1979 dont l’instauration des phases finales a débuté en 1991 en Egypte.

Le championnat d’Afrique des nations U20 est une compétition africaine créée par la Confédération africaine de football (CAF) en 1979 et regroupe les sélections des jeunes footballeurs du continent âgés de moins de 20 ans. Au début, elle se disputait en matchs aller et retour entre les differentes équipes protagonistes, d’abord avec des phases eliminatoires, ensuite avec des compétitions du 1er tour en aller/retour pour les survivants, jusqu’en finales et les 2 dernières équipes qualifiées se disputaient le sacre lors de 2 manches, aller et retour. Les 6 premières éditions ont été remportées par l’Algerie 1979), l’Egypte (1981) et le Nigéria (1983-1985-1987-1989).

Après ces 6 premières éditions, l’instance faîtière du football africain décide que la compétition se joue désormais en phase finale dans un pays déterminé, sur une période de 2 ans après des matchs éliminatoires qui vont désigner les équipes qualifiées.

De de fait, dès 1991 en Egypte, ce fut la première phase finale avec 2 poules de 3. Une compétition remportée par les Locaux. L’année suivante (1993), la compétition se déroula en Ile Maurice mais en 2 poules de 4, pour ce qui sera la première participation du Sénégal dans la compétition en phase finale avec la génération des Amdy Moustapha Faye et Salif Diao. Logés dans la poule B, les Lionceaux vont essuyer 2 défaites, Ethiopie (3-1) et Maroc (2-0) et un nul en match initial face à L’Egypte (0-0). Dernier de sa poule, le Sénégal est éliminé prématurément dans ce tournoi. Mais après 14 éditions de phases finales à 2 poules de 4 (1993-2019), la CAN U20 a vu le nombre d’équipes participantes, rallongé, et par conséquent elle se joue en 3 poules de 4, d’où l’obligaton pour le futur vainqueur de disputer 7 chocs avant de toucher au graal. Cette competition t’es a révélé des joueurs devenus des légendes du football africain, tels que Mitiu Adepoju vainqueur en 1989 (Nigéria), Seydou Traoré, Patson Daka le Zambien sacré en 2017 voire Mohamed Salah bronzé en 2011.

Avant l’édition de 2023, brillamment remportée par la sélection du Sénégal, seules 10 nations avaient eu à gouter aux délices de Dame Coupe d’Afrique des nations U20, le Nigéria (7 sacres), l’Egypte (4), le Ghana (4), l’Algérie, l’Angola, le Cameroun, le Congo, le Maroc, le Mali, la Zambie, tous ces pays crédités d’un sacre chacun.

Cependant, en 23 éditions, le dernier vainqueur, le Sénégal, est avec la Zambie (2017), les 2 seules nations championnes d’Afrique, après avoir remporté toutes leurs sorties. Mais, le pays de la Teranga est le seul champion à avoir remporté le sacre sans concéder le moindre but en s’adjugeant la meilleure attaque (14 buts). Mais concernant la CAN depuis ses débuts, c’est le Nigéria vainqueur en 1989, qui a inscrit le plus grand nombre de buts (16), pour en concéder 6 avoir disputé 8 matchs avant son sacre. C’était bien avant l’instauration des phases finales.

Cette performance des poulains de Malick Daf, pas facile à egaler, mérite d’être saluée à sa juste valeur. Chapeau.