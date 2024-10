Football-Cérémonie Ballon d’Or 2024 : Lamine Yamal devient le plus jeune joueur à se classer dans le Top 10, détrônant Kylian Mbappé

XALIMANEWS-Lamine Yamal, un jeune footballeur du FC Barcelone, agé seulement de 17 ans et 107 jours, réalise un exploit en se classant parmi les dix premiers au Ballon d’Or. Du coup, il devient ainsi le plus jeune joueur à atteindre ce niveau.

Ce succès le place devant Kylian Mbappé, qui avait 18 ans et 352 jours lorsqu’il a réalisé cet exploit. De plus, Yamal s’impose également comme le plus jeune joueur à figurer dans le Top 15 du Ballon d’Or, surpassant Enzo Scifo, qui était classé 12e en 1984 à l’âge de 18 ans et 310 jours. Ces réalisations soulignent non seulement le talent précoce de Yamal, mais également son impact significatif dans le monde du football à un âge si tendre.