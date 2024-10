Football-Cérémonie Ballon d’Or 2024 : le FC Barcelone meilleure équipe féminine

XALIMANEWS-Pour la cérémonie du Ballon d’Or 2024 qui se déroule ce lundi soir au Théâtre du Châtelet, de nombreuses autres distinctions sont prévues au programme de ce gala historique organisé à Paris. Parmi ces trophées, celui du meilleur club féminin a été décerné.

Cette année, le FC Barcelone a remporté ce prestigieux trophée, un succès largement anticipé pour les Catalanes, couronnées en Liga et sur la scène européenne avec une Ligue des champions, sans oublier la Coupe et la Supercoupe d’Espagne. Pour rappel, le Barça compte sept de ses joueuses parmi les 30 candidates au Ballon d’Or : Aitana Bonmatí, Patricia Guijarro, Caroline Graham Hansen, Lucy Bronze, Salma Paralluelo, Alexia Putellas et Ewa Pajor.

