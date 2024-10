Football-Cérémonie Ballon d’Or 2024 : Rodri remporte le trophée devant Vinicuis Junior

XALIMANEWS-Alors que le Brésilien Vinicius Jr était largement considéré comme le grand favori, c’est finalement l’Espagnol Rodri qui a remporté le Ballon d’Or 2024.

Cette année, deux candidats qui se démarquaient nettement : Rodri (28 ans) et Vinicius Junior (24 ans).

Rodri a connu une saison exceptionnelle, remportant la Premier League avec Manchester City et l’Euro 2024 avec la Roja, où il a également été élu meilleur joueur du tournoi. En revanche, Vinicius n’a pas brillé avec la Seleção lors de la Copa América, éliminé dès les quarts de finale. Toutefois, il a réalisé un doublé Liga-Ligue des Champions avec le Real Madrid, se montrant décisif, en quarts, demis et lors de la finale contre le Borussia Dortmund. De plus, son excellent début de saison 2024/2025, avec 8 buts et 7 passes décisives, comprend un triplé mémorable lors de la remontée en C1, toujours face au BVB (5-2).

Pour Rodri, c’est un moment historique : il décroche pour la première fois la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Ce retournement de situation a pris tout le monde par surprise, notamment lorsque plusieurs médias ont annoncé dans l’après-midi que la délégation du Real Madrid ne se rendrait pas à Paris, visiblement furieuse d’apprendre le résultat de la cérémonie.

