XALIMANEWS- Ce week-end, parmi les Lions qui évoluent sur le continent européen, Bamba Dieng et Habib Diallo se sont illustrés personnellement. Le Lorientais a ouvert son compteur but avec le club breton, tandis que l’Alsacien a marqué son 12ème but en championnat avec le Racing Club de Strasbourg, égalant son record en Ligue 1 établi lors de la saison 2019/2020. En Italie, Salernitana de Boulaye Dia n’y arrive plus, concédant un 12ème revers.

Transféré cet hiver à Lorient, le champion d’Afrique 2022 a marqué son premier but avec le club breton lors de la 24ème journée. L’international sénégalais de 22 ans, a ouvert le score matinalement pour son équipe sur un penalty (6e, 1-0). L’ancien Marseillais ne s’est pas arrêté la, il a aussi été crédité d’une passe decisive sur le 3ème but du club breton (3-0) contre Ajaccio. Du coup, l’ancien de Diambars, debloque son compteur but avec Lorient (7e, 39 points). Le jeune attaquant des Lions a été imité par son coéquipier en Équipe nationale, Habib Diallo. L’ancien Messin s’est fendu d’un doublé lors de la victoire du Racing Club de Strabourg sur Angers (2-1). L’attaquant des Lions, auteur des 2 seuls buts des Alsaciens, s’est illustrés aux 14e et 42e minutes. Du coup, le Lions de la Teranga comptabilise 12 buts en championnat, permettant à son club Strasbourg (15e, 21 pts) de s’extirper de la zone rouge et égalant du coup son record de buts en Ligue 1, établilirs de la saison 2019/2020. Habib Diallo devient le 4e meilleur goleador du championnat de France, derrière le trio, Mbappé (PSG), David (Lille) et Balogun (Reims), crédités chacun de 15 réalisations. L’AS Monaco (3e, 50 pts) de Krepin Diatta, l’international sénégalais qui est en grande forme ces derniers temps et de son compère en sélection Ismail Jacobs, a remporté un 15e succès en dominant (2-1) la formation de Brest (16e, 20 pts).

En Angleterre, dans le cadre de la 24ème journée, les Blues de Chelsea ont été battus à domicile par les Saints de Sourhampton (0-1). Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, titularisé d’entrée, a été sorti après la pausse. De son côté, Tottenham de Pape Matar Sarr, remplaçant après sa belle prestation en LDC face à Milan (1-0), s’est imposé devant West Ham (2-0). Quand à Leicester de Nampalys Mendy (14e, 24 pts), il a été balayé (3-0) par Manchester United (3e, 49 pts). Titularisé, Nampalys a réalisé pourtant une belle copie avant d’être sorti à la 58e minute. Les Foxees avaient réalisé la meilleur entame, se créant de réelles opportunités mais ils ont buté sur un grand David De Gea. Toujours en Angleterre mais en seconde division, Ilman Ndiaye et Sheffield ont subi une seconde défaite d’affilée, cette fois çi contre Milwall (2-3).

En Espagne et pour le compte de la 22ème journée, le choc opposant les 2 Lions de la Teranga, Pathe Ciss (Rayo, 6e, 34 pts) et Pape Gueye (Seville, 12e, 24 pts) s’est soldé par un nul (1-1). Enfin pour le comptede la 23ème journée de la Série A, Boulaye Dia et Salernitana (16e, 21 pts), continuent de broyer du noir, en concédant un 12ème revers, devant la Lazio à domicile (0-2)