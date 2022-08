D’abord en Hexagone pour le compte de la Ligue 1, le Paris Saint Germain en leader avait un déplacement redouté dans le Nord. Face à Lille, sans Gana Gueye mais avec Abdou Diallo, remplaçant durant tout le match, les Franciliens ont étrillé les Gones (1-7) pour consolider leur première place. Krepin Diatta, qui va disputé tout le match face à Lens, n’a pu empêcher la raclée subie à domicile (1-4). Du coup, Monaco est 11e avec 4 pts. Marseille, avec Pape Gueye, sur le banc toute la partie mais sans Bamba Dieng, a arraché la victoire face à Nantes (2-1) et occupe la 3e place (7 pts). Alfred Gomis n’a pas participé à la victoire de Rennes (9e, 4 pts) face à Ajaccio battu 2 buts à 1. Dans le choc entre Sénégalais, Strasbourg (14e, 2 pts) d’Habib Diallo et Reims (19e, 1 pt) de Dion Lopy, tous deux 2 titularisés avant d’être sortis aux 64e et 62e minutes, un nul (1-1) les a départagés. Mbaye Niang la nouvelles recrue auxerroise s’est signalée maladroitement, en se faisant expulsé 5 minutes après sa rentrée (51e). Cependant, son équipe a gagné devant Montpellier et occupe la 10e position du classement (4 pts).

