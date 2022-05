XALIMANEWS- Ce week-end, Liverpool, dans sa quête de quadruplé, s’est sabordé en faisant match nul devant Tottenham. Du coup, Mané et ses partenaires lâchent 2 points dans la course au titre à 2 journées de la fin. En France, Bamba Dieng, buteur, a permis à l’OM de consolider sa place de dauphin, synode de Ligue des Champions. En Allemagne, Salif Sané avec Schalke, a réussi le pari de remonter en Bundesliga, un an après la descente.

Dans la Premier League, Liverpool de Sadio Mané en lutte pour réussir le quadruplé, s’est tiré une balle dans les pieds en se faisant accrocher par Tottenham (+-1), lâchant 2 points dans la course au titre à 2 journées de la fin. Avec 83 points, les Reds sont relégués à 3 points par City (1er, 86 pts), victorieux de Newcastle (5-0). Avec cette contre-performance, le MVP de la CAN 2022 et ses partenaires n’ont plus leur destin en main et doivent prier pour 2 fiasco des Cityzens lors des 2 dernières journées, ce qui paraît improbable. Ismaila Sarr et Watford (19e, 22 pts), battus (1-0) par Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté (10e,44 pts), retournent en Championship, juste après sa remontée en Premier League. Leicester (14e, 42 pts), avec Nampalys Mendy titularisé d’entrée, a subi un revers à domicile devant Everton (1-2). Une victoire qui permet aux Toffees de s’éloigner de la zone rouge.

En France, dans le cadre de la 32ème journée, le PSG avec Gana Gueye, entré en jeu en seconde période mais sans Abdou Diallo, s’est fait rejoindre (2-2) par Troyes après avoir mené par 2 buts à zéro après 25 minutes de jeu. Un nul sans conséquence pour les Franciliens, champions avant terme. Le dauphin du PSG, l’OM (2e, 68 pts) qui reste à 12 points du leader, a consolidé sa seconde place synonyme de qualification en Ligue des champions, en disposant de Lorient (0-3) avec un grand but de Bamba Dieng, passeur sur le but de Gerson. D’autres sénégalais se sont illustrés en Hexagone, Pape Matar Sarr et Pape Yade ont été passeurs lors de la victoire de Metz (19e, 28 pts ). Les Grenats ont réussi la belle opération en triomphant de Lyon (3-2), et peuvent croire au maintien après avoir cédé le bonnet d’âne à Bordeaux de Mbaye Niang (20e, 27 pts). Les Girondins ont été laminés (4-1) par Angers. L’attaquant sénégalais titularisé avant d’être remplacé à la 77e minute, n’a rien pu faire pour ses partenaires. Monaco toujours sans Krepin (3e, 65 pts) s’est invité au podium après avoir battu Lille (1-2). Le Racing club de Strasbourg d’Habib Diallo qui a disputé 68 minutes avant d’etre remplacé, a battu Brest (0-1). Clermont Foot (16e, 36 pts), avec Arial Mendy remplaçant, a disposé de Montpellier (2-1). Reims (12e, 46 pts) de Dion Lopy remplacé à la 46e minute, a courbé l’échine à domicile devant Lens (1-2). Rennes d’Alfred Gomis (4e, 62 pts) et Saint Étienne de Sada Thioub (18e, 31 pts) joueront ce mercredi face à Nice et Nantes en déplacement.

ADVERTISEMENT

En Italie, le Milan AC de Ballo Touré ne lâche pas prise. Les Lombards ont battu Hellas Vérone en déplacement (1-3) et disposent de 2 points de plus, devant l’Inter de Milan (2e, 78 pts). Le Napoli de Kalidou Koulibaly (3e, 71 pts), victorieux du Torino, securise sa 3ème place, lorgnée par la Juventus de Turin (4e, 69 pts). Cagliari de Diao Baldé, est premier rélégable (16e, 29 pts) après son nul devant Salernitana (1-1). Dans la Liga espagnole, le Betis Séville de Boulaye Dia (5e, 58 pts) a été battu par le FC Barcelone dans les derniers instants (1-2) et pérd tout espoir de Ligue des champions, de même que Villareal de Boulaye Dia (7e, 53 pts), tenu en echec par le FC Séville (1-1). Loum Ndiaye et Alaves (20e, 28 pts), laminés par Celta Vigo (4-0), filent tout droit vers la relégation. En Allemagne, Salif Sané et le Schalke 04 ont retrouvé le sourire, après avoir obtenu la montée en Bundesliga, une saison après la descente.