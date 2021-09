Ce dimanche, d’autres Lions ont réussi à trouer les filets. En France, le nouveau chouchou de l’OM, Cheikh Bamba Dieng semble adorer les matchs de dimanche. Après son doublé à Monaco (0-2) le week end passé, il a récidivé face à Rennes d’Alfred Mendy, en ouvrant le score au tout début de seconde période (48e, 1-0) avant que Harit ne scelle la victoire des Olympiens (2-0). Du coup, l’ancien pensionnaire de Diambars totalise 3 buts en 5 journées ( Marseille compte un match en moins) et permet à son équipe d’occuper la seconde place avec 13 pts, derrière le PSG (1e, 18 pts) qui a dominé Lyon pour sa sixième victoire de suite depuis le début de la saison. En Grèce, Pape Abdou Cissé a marqué son 2e but de la saison avec Olympiakos mais le premier en championnat en ouvrant le score lors de la 2e journée face au PAS Lamia (2-0). Le roc de la défense sénégalaise a secoué les filets sur un coup franc de Valbuena (12e). Grâce à ce succès (2-1), Olympiakos occupe la 4e place (4 pts), derrière Volos Football (1e, 6 pts), FC Giannina (2e, 6 pts) et AEK Athènes (3e, 4 pts). En Turquie, Mame Birame Diouf a marqué son deuxième but de la saison en égalisant lors de la victoire de son équipe Hataysport devant Kayserispor de Mame Baba Thiam (2-1). Grâce à cette 3e victoire, léquipe de Diouf occupe la 4e place de la Super Lig à 3 points du leader Besiktas (1e, 13 pts) alors que Kayserispor reste dixième avec 7 points. Enfin, en Italie pour le compte de la série A, Diao Baldé Keita a ouvert son compteur but lors du nul de son équipe, Cagliari devant la Lazio en déplacement (2-2). Ce résultat permet aux partenaires de l’international sénégalais d’engranger leur deuxième point de la saison comptant 2 nuls et 2 défaites pour une place d’avant dernière au classement (19e).

