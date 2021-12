XALIMANEWS-Ce week end, pour le compte de différents champions européens, les Internationaux sénégalais ont brillé par leur efficacité. La Ligue 1 française et de la Süper Lig turque, ont été les plus en vue. Du coté de la Grèce, Pape Abdou Cissé prend goût aux buts.

D’abord le samedi, le FC Metz s’est relancé en etrillant Lorient (4-+), pour son 3ème succès de la saison qui lui permet de remonter à la 18ème place avec. La victoire des Grenats portent les empreintes sénégalaises avec les réalisations de Pape Matar Sarr (5e, 1-0) et Ibrahima Niane (80e, 4-1). Le dimanche, lors du choc entre Sénégalais, Bamba Dieng récemment prolongé à l’OM, à ouvert le score d’un somptueux retourné montrant la voie du succès aux siens (0-2), face à Strasbourg d’Habib Diallo qui est resté muet. Ce succès permet aux Olympiens de s’emparer de la place de dauphin au profit de Rennes d’Alfred Gomis, battu par Nice (1-2). Le dimanche, le PSG avec Gueye et Diallo, a dominé Monaco (2-0) pour consolider sa première place, avec 45 points devant son rival, Marseille (2e, 32 pts). En Angleterre, les Lions sont restés muets, malgré les victoires de Chelsea de Mendy (3e, 36 pts), Liverpool de Mané (2e, 37 pts), Crystal Palace avec Kouyaté (12e, 19 pts) sur Leeds (3-2), Aston Villa (1-0) et Everton (3-1). Lors de la victoire de Leicester (8e, 22 pts) sur Newcastle (4-0), Nampalys Mendy n’a pas joué. En Italie, dans la Série A, Naples sans Koulibaly (4e, 36 pts) et Cagliari avec Diao Baldé (19e, 10 pts), ont été battus par Empoli (0-1) et Inter de Milan (4-0). Le Milan AC avec Fodé Ballo Touré remplaçant tout le match, a fait match nul à Udinese (1-1), pour conserver sa deuxième place à 1 point de l’inter (1e, 40 points). En Espagne, pas de buts aussi pour nos Lions. Titularisé lors de la victoire de Villareal (13e, 19 pts) sur Vallecano de Pathé Ciss (2-0), Boulaye Dia n’a pas marqué, tandis que Loum Ndiaye et Alaves (16e, 15 pts) ont concédé le nul devant Getafe (1-1). En Bundesliga allemande, pas de Bouna Sarr lors de la victoire du Bayern de Munich (1er, 37 pts) devant Mayence (2-1).

En Turquie, pour le compte de la Sûper Lig, les internationaux sénégalais ont été à la fête lors de la 16ème journée. Mame Birame Diouf avait ouvert le bal lors de la victoire de Hatayspor (3e, 29 pts) sur Altay (2-1) ce vendredi, en égalisant pour son équipe à la 38e minute. Ce dimanche, Famara Diedhiou et Mame Baba Thiam, auteurs d’un doublé, plus Babacar Khouma, ont emboîté le pas à l’ancien joueur de Manchester United. Famara a été double buteur (14e sp, 56e) lors de la victoire d’Alanyaspor (6e, 27 pts) en déplacement face à Matalyaspor (2-6) et Khouma avait clôturé la marque à la 90e minute. De son côté, Mame Baba Thiam avec Kayserispor (14e, 19 pts), malgré ses 2 buts aux 38e et 71e minutes, s’est incliné devant Besiktas (4-2). Enfin en Grèce, Pape Abdou Cissé a permis à l’Olympiakos (1er, 35 pts) de battre l’Aris Salonique de Pape Alioune Ndiaye (7e, 17 pts). Le solide gaillard de la défense des Lions a inscrit l’unique but du match à la 54e minute.