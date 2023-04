Et de 12 buts pour l’attaquant des Quarts de finalistes du Mondial 2022. Ilman Ndiaye, puisque c’est de lui qu’il s’agit, s’est illustré par un but lors de la victoire de Sheffield United contre Cardiff (4-1). Le Lion de la Teranga a imité Mc Atee (24e), Robinson (54e) en inscrivant le 3ème but de son club à la 80e laissant à Clark le soin de marquer le 4rme but (85e). Pourtant c’est Cardiff qui avait marqué en premier par Sory Kaba (19e, sp). Ce succès permet à Sheffield United (2e, 79 pts) de consolider sa place de dauphin en repoussant de 5 unités son poursuivant, Luton Town (3e, 74 points), mais loin devant Burnley (1er, 91 pts).

