XALIMANEWS-Le joueur de 26 s’engage vec les pensionnaires de la Championship (D2 anglaise).

Passé par le FC Metz, le LOSC et l’AS Monaco, le milieu de terrain, Adama Traoré, s’engage avec l’équipe anglaise de Hull City. L’Aigle malien, vient de la Supër Lig turc ou il évoluait dans le club d’Hatayspor. En deux saisons dans le club du pays du Bosphore, Adama Traoré a disputé 54 rencontres.

?? We are delighted to announce the signing of Adama Traoré on a two-year deal, with a club option of a further year!



Great to have you with us, Adama! ?@GiacomCM #hcafc