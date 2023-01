Samuel Eto’o, dès son intronisation à la tête du football camerounais, avait décidé de changer les choses. C’est à dire, lutter contre l’amateurisme et essayer de tourner le dos aux echecs répétitifs. Néanmoins, plus d’un an après son élection, le Cameroun du football n’a encore rien gagné (demi-finaliste CAN 2022, Éliminé 1er tour Mondial, éliminé en phases de poules CHAN 2023).

