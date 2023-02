XALIMANEWS-Ce samedi à Alger à partir de 19 heures, les Lions Locaux du Sénégal vont affronter les Fennecs Locaux d’Algérie en finale du CHAN 2023. Une apothéose pour deux nations phares du football africain, qui vont tenter de remporter le Championnat d’Afrique des nations pour la première fois de leur histoire. Le Sénégal a une opportunité de de réaliser un doublé inédit dans l’histoire du football africain CAN/CHAN

En finale du CHAN, l’ambitieuse sélection du Sénégal s’opposera à l’Algérie, devant son public. Un choc inedit et dantesque, entre 2 cadors du continent africain.

A la maison, les Algériens, qualifiés pour la première finale de CHAN de leur histoire, seront portés par Aymen Mathious, l’attaquant de l’USM d’Algér le meilleur buteur du tournoi crédité d’un double lors de la demi-finale contre le Niger (5-0). Il sera l’atout offensif numéro 1 d’une équipe qui n’a pas encore encaissé le moindre but depuis le début de la compétitionet qui possède aussi la meilleure attaque (10 buts). En face, les Sénégalais vont miser sur Pape Diallo buteur de la demi-finale (1-0) et crédité de 2 realisations en CHAN, sur l’immense portier Pape Mamadou Sy (1 but encaissé en 5 matchs) et sur Mamadou Lamine Camara crédité d’un bon tournoi et élu meilleur joueur du premier tour. Ce dernier, dans l’entre-jeu, aura un rôle determinant dans le jeu des Lions, qui ont inscrit 6 buts en 5 sorties pour en encaissé 1 but seul concédé. Une équipe sénégalaise ambitieuse, à l’image de son coach, Pape Thiaw. On jouera face à une très belle équipe algérienne, dans une ambiance merveilleuse. L’Algérie a des points faibles qu’on doit exploiter. Mais il faut rester vigilants » , a-il declaré. En face, l’adversaire est aussi très focus sur la finale. « Ce sont des moments formidables et grandioses. On a réalisé un bon CHAN jusque-là et on doit aller au bout de notre rêve. On est conscient que le plus dur reste à faire, avec cette finale samedi prochain. On est tous déterminés à la remporter », a réagi Aymen Mahious dans des propos rapportés par Algérie Presse Service.

Cette finale du CHAN 2023, reste très ouverte entre 2 sélections assez joueuses. L’Algérie va compter sur le soutien de son immense public, là où le Sénégal devra miser sur sa sérénité, la concentration mais surtout la solidarité de tous les instants. Talentueux, déterminés et courageux, les Lions ont une opportunité de permettre au Sénégal de réaliser un doublé inédit dans l’histoire du football africain CAN/CHAN. Quand aux Algeriens, après les Coupes d’Afrique des nations (CAN) 1990 et 2019, ils peuvent ajouter un nouveau titre à leur palmarès.

Rappelons que les 2 protagonistes de la finale, restent sur un nul lors de leur dernière confrontation. Sénégalais et Algériens s’étaient affrontés en match amical au mois de décembre et n’avaient pas réussi à se départager (2-2).

Parcours Algérie CHAN 2023

Phase de poules – 1re journée : Algérie – Libye : 1-0

Phase de poules – 2e journée : Algérie – Éthiopie : 1-0

Phase de poules – 3e journée : Mozambique – Algérie : 0-1

Quart de finale : Algérie – Côte d’Ivoire : 1-0

Demi-finale : Algérie – Niger : 5-0

Parcours Sénégal CHAN 2023

Phase de poules – 1re journée : Côte d’Ivoire – Sénégal : 0-1

Phase de poules – 2e journée : Sénégal – Ouganda : 0-1

Phase de poules – 3e journée : Sénégal – RD Congo : 3-0

Quart de finale : Sénégal – Mauritanie : 1-0

Demi-finale : Sénégal – Madagascar : 1-0