« C’est une rencontre pour laquelle il faut beaucoup se concentrer et éviter surtout les erreurs individuelles. En général, c’est des matchs qui se jouent sur des détails. Nous ferons tout pour ne pas faire certaines erreurs et essayer de faire déjouer l’adversaire. Quand même la RD Congo est une équipe joueuse qui sait très bien manier le ballon et nous le savons. Nous les avons bien observés et je préfère m’arrêter là », a déclaré le coach des Lions, Pape Thiaw, en conférence de presse.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy