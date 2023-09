Selon Footmercato, dans le club du Royaume chérifien, Il n’a pas tenu deux semaines et a résilié son contrat en payant de sa poche, évoquant des soucis mentaux et familiaux. Puis, il est retourné à Chypre au sein du club de Doxa Katokopias. Mais un jour après son arrivée, toutes les traces de sa signature ont disparu. AS explique qu’il n’aurait pas été autorisé à entrer sur le territoire car il y a eu des soucis avec ses papiers d’identité. Dans la foulée, le club iranien de l’Esteghlal de Téhéran a tenté de le récupérer et un accord a même été trouvé. Mais Amr Warda a esquivé et voulait même retourner au Maroc pour essayer d’annuler sa résiliation de contrat avec le Raja Casablanca. Finalement, il est retourné en Egypte où il évolue pour le moment avec le Pharco FC, d’après le média français. Et comme il n’a joué avec aucun des clubs où il a signé cet été, cela ne pose pas problème, précise Footmercato.

