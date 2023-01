Jude Bellingham (19 ans), joueur du Borussia Dortmund, occupe la première place avec une valeur marchande estimée à 208,2 M€ selon le CIES. Lié au Borussia Dortmund jusqu’en 2025, et courtisé par Chelsez, Real de Madrid et Luverpool, l’Anglais est le joueur le plus coté. Il est suivi par son coequipier chez les Three Lions, Phil Foden. À 22 ans, le joueur de Manchester City qui a prolongé jusqu’en 2027 vaut 200,5 M€ sur le marché. Ces 2 joueurs britanniques sont suivis par le meilleur buteur du Mondial 2022, le Francais Kylian Mbappé, qui culmine à 190,7 M€.

