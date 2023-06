En tête du classement, Erling Haaland a supplanté Kylian Mbappé. Credité de 36 buts et huit passes décisives pour sa première saison en Premier League, le Norgegien de 22 ans est en tête de ce classement avec une valeur de presque 250 millions d’euros. Derrière le Scandinave, suivent 2 joueurs âgés de moins de 233ans, le Madrilène Vinicius Junior (196,3 M€) et le Gunner Buyako Saka (195,8 M€). Au pied du podium, pointe, l’Anglais Jude Bellingham avec une valeur estimée à 190 millions d’euros. Le Three Lion est suivi de l’Auriverde du Real de Madrid, Rodrygo Goes (184,5 M€). Les deux milieux de terrain catalans : Pedri (178 M€) et Gavi (174,1 M€) pointent aux 6es et 7es places. Le Bavarois Jamal Musiala (170,2 M€) pointe à la 8ème place, devant le Cityzen Phil Foden (166,8 M€). Habituellement dans les premiers rangs de ce classement, Kylian Mbappé apparaît étonnamment à la 10e place. Une position expliquée par Le CIES, «si son contrat avec Paris St-Germain était de trois ans au moins, par contre, l’attaquant de l’équipe de France serait sur le podium».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy