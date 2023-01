Selon l’étude publiée par le cabinet Deloitte et relayée par The Athletic, Manchester City trône en tête, comme l’année passée. Les Skyblues ont généré 731 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2021-22. Ils sont suivis par le Real Madrid (713,8 millions d’euros), sacré champion d’Espagne et d’Europe, et Liverpool ferme le podium (701 millions d’euros), finaliste de la C1 et deuxième de Premier League. Au pied du podium, on retrouve Manchester United (4e avec 688 M€). Viennent donc ensuite le PSG (5e), le club francilien totalise un chiffre d’affaires de 654 millions d’euros. Soit une augmentation de pratiquement 18% par rapport à l’an dernier où Paris affichait un bilan de 556,2 M€. Ensuite, suivent le Bayern Munich (6e, 653,6 millions d’euros) et le FC Barcelone (7e, 616,5 millions d’euros).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy