?? Latest FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking is out! ?? Brazil stay top ? ?? Kazakhstan the big climbers ? ?? France fall out of the top three ? ?? Argentina onto the podium ? ? https://t.co/a21y1LVBnL pic.twitter.com/OkJ6mWnsFm

Les Lions du Sénégal ont fait un bond de 2 places dans ce classement Ranking FIFA du mois de juin. Victorieux du Bénin et du Rwanda lors des 2 premières journées des Éliminatoires de la CAN 2023, Sadio Mané et partenaires occupent la 18e place alors qu’ils étaient 2 rang plus bas le mois passé. Du coup, les Champions d’Afrique égalent leur meilleur classement, obtenu au mois de février 2022. En Afrique, le Sénégal est suivi par le Maroc (22e), la Tunisie (30e) qui double le Nigéria (31e). Le Cameroun (38e), de son côté dépasse l’Égypte (40e).

