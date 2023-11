Toujours en Afrique, La Guinée-Bissau (103e, plus 7), l’Azerbaïdjan (114e, plus 6), la Libye (120e, plus 6), la Malaisie (130e, plus 7) et le Rwanda (133e, plus 7) sont les autres grands gagnants du classement de novembre, où l’on note que les Samoa (187es), les Samoa américaines (188es) et les Tonga (196es) sont de nouveau actifs après de nombreux mois sans jouer.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy