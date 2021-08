Le drame a été évité en Colombie lors du match de la 3e journée du championnat national, disputé ce mardi, opposant l’Independiente de Santa Fe à l’Atletico Nacional de Medellin. Cette partie se déroulait au Stade El Campin de Bogota fief de Santa Fe. Cela faisait plus d’un an que cette enceinte n’avait plus acceuilli de public, à cause des restrictions liées au Covid-19. Mais le retour du public (40 000 spectateurs) a accouché d’un souris. Les supporters des 2 équipes en sont venus aux mains depuis les tribunes avant de prolonger leur rixe sur la pelouse. Selon RMC Sports, les échauffourées ont démarré à la mi-temps alors que le score était vierge (0-0). Des supporters visiteurs, basés dans le secteur nord, ont escaladé les barrières de sécurité pour aller s’en prendre à des fans de Santa Fe.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy